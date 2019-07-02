Вечером в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Рейд "Контроль трезвости" пройдет сегодня вечером в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Основной целью данного профилактического мероприятий является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения.

Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.