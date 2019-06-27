Вечером в Петрозаводске изменится движение из-за последней репетиции парада

В 19.30 танки опять въедут в город для подготовки парада, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Вечером, 27 июня, с 19.30 до 00.00 вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова, а также по пр. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Пушкинской, по улицам Куйбышева и Пушкинской от ул. Титова до пл. Кирова, по ул. Правды от ул. Казарменской до пл. Кирова, по ул. Луначарского от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской ул. до ул. Пушкинской. В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения репетиции возможны временные затруднения в движении по пр. Лесному, Лососинскому шоссе, ул. Гоголя, пл. Ленина и пр. К. Маркса.

Кроме того, вносятся изменения в организацию движения автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4, 6.



29 июня, в День города в 10 часов на центральной площади Петрозаводска пройдет военно-исторический парад, посвященный 75-летию освобождения города.