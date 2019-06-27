Подписаться
Новости. Общество
16:26, 27 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Вечером в Петрозаводске изменится движение из-за последней репетиции парада

Загрузка...

В 19.30 танки опять въедут в город для подготовки парада, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Вечером, 27 июня, с 19.30 до 00.00 вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова, а также по пр. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Пушкинской, по улицам Куйбышева и Пушкинской от ул. Титова до пл. Кирова, по ул. Правды от ул. Казарменской до пл. Кирова, по ул. Луначарского от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской ул. до ул. Пушкинской. В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения репетиции возможны временные затруднения в движении по пр. Лесному, Лососинскому шоссе, ул. Гоголя, пл. Ленина и пр. К. Маркса.

Кроме того, вносятся изменения в организацию движения автобусов № 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов № 1, 4, 6.

29 июня, в День города в 10 часов на центральной площади Петрозаводска пройдет военно-исторический парад, посвященный 75-летию освобождения города. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-27 18:17:03
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет! (с)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:24
Обществоведение
Ветряки для Кукковки
В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 5
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»