«Вечная память нашему земляку», - на СВО погиб житель Карелии

В ходе спецоперации погиб уроженец Сегежского района Карелии.

О трагической вести сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.



При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Владимир Викторович Минин, водитель-стрелок взвода огневой поддержки штурмовой роты.



Пример мужества, стойкости и верности Родине, написала глава района и выразила глубокие соболезнования родным и близким, а также друзьям Владимира Викторовича.

«Вечная память нашему земляку, нашему защитнику.

Сегежский район скорбит», — сообщила Гусева в сети.

О дате и времени прощания будет сообщено позже.