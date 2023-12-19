«Вечная память нашему земляку», - на СВО погиб житель Карелии

В ходе спецоперации погиб уроженец Сегежского района Карелии.
О трагической вести сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Владимир Викторович Минин, водитель-стрелок взвода огневой поддержки штурмовой роты.
Пример мужества, стойкости и верности Родине, написала глава района и выразила глубокие соболезнования родным и близким, а также друзьям Владимира Викторовича.
«Вечная память нашему земляку, нашему защитнику.
Сегежский район скорбит», — сообщила Гусева в сети.
О дате и времени прощания будет сообщено позже.
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