«Вечная слава Герою, вечная ему память!» - на СВО погиб еще один житель Карелии

Погиб житель Сортавальского района Денис Иванович Сырвид.

О гибели нашего земляка, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, сержанта Сырвида Дениса Ивановича, сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.



Денис родился 31 мая 2002 года в поселке Салми. Потом его семья переехала в Сортавалу. Денис окончил 9 классов школы № 3, учился в Сортавальском колледже.



Был призван на срочную службу в декабре 2020 года. Потом заключил контракт о прохождении военной службы. В День Победы, 9 Мая 2021 года, участвовал в параде на Красной площади.



Денис Сырвид погиб 17 октября.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дениса. Вечная слава Герою, вечная ему память!» — написал глава администрации района.



Церемония прощания состоится в четверг, 2 ноября, в 11.00, в Траурном зале на улице Спортивной, 39.

Также состоится отпевание в Никольском храме в 12.00 часов.