Ведунья из Карелии нагадала жительнице Новосибирска на 2,5 млн рублей

Лжегадалка из Пряжинского района обещала женщине дистанционно устроить личное счастье, но обманула, сообщили в МВД Карелии.

В Министерство внутренних дел Карелии поступила информация от коллег из Новосибирской области, что жительница Новосибирска стала жертвой мошенничества, которое, предположительно, совершила жительница одного из районов республики.

Выяснялось, что ещё в прошлом году потерпевшая нашла в интернете объявление, что некая ведунья из глубинки Карелии предлагает помощь в устройстве личной жизни и привлечении мужского внимания. Услуги она оказывала дистанционно.

Женщина связалась с экстрасенсом и вскоре сделала первоначальный взнос. Затем в течение года она исправно платила после каждого дистанционного сеанса, во время которых аферистка, к примеру, говорила, что на закате будет гадать на картах и читать молитвы. В результате за свое будущее женское счастье женщина заплатила лжегадалке около 2,5 млн рублей, но никаких изменений в своей личной жизни так и не заметила. Тогда она обратилась в полицию.

Оперативники нашли ведунью в одной из деревень Пряжинского района. 39-летняя женщина созналась в содеянном. Деньги, полученные за сеансы, она потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 39-летняя жительница одной из деревень Пряжинского района проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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