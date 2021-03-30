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Ведущая "Давай поженимся" призвала относиться к мужчинам, как к консервным банкам

Новости. Общество
23:30, 30 Марта 2021
фото: © скриншот из программы "Давай поженимся!
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Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками и призвала женщин не выбирать спутника жизни, ориентируясь только на внешность.

Свой совет сваха опубликовала в Instagram, передает Лента.ру.

По словам Сябитовой, выбор мужчины похож на покупку консервов. Ведущая предупредила женщин, что им не стоит ориентироваться при выборе супруга только на "упаковку". Она объяснила, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт.

"Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей", — отметила телесваха.

Поэтому, по мнению Сябитовой, женщинам необходимо относиться к мужчинам как к консервным банкам. "Стремясь к идеальности внешних форм, лучше учитывайте то, что скрыто внутри, специфику мышления и поведения человека, его биографию", — подытожила ведущая.

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