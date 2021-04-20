Велосипедиста в Петрозаводске посадили за решетку за неповиновение сотрудникам ГИБДД

В Петрозаводске велосипедист нарушил ПДД, обматерил полицейских, выломал ручку служебного автомобиля – и попал за решетку, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, 15 апреля в 15.35 в районе дома № 31 по Березовой аллее автоинспекторы зафиксировали факт нарушения ПДД велосипедистом: он пересекал проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Молодой человек отказался предъявлять документы, удостоверяющие личность, попытался уехать от сотрудников ДПС.

При общении с инспекторами вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. В результате инспекторы надели на него наручники. Находясь в салоне патрульного автомобиля, нарушитель пытался его покинуть, дергал за ручку и сломал ее.

В результате в отношении 35-летнего велосипедиста-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении за проезд по пешеходному переходу на двухколесном транспорте и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

За оказанное неповиновение нарушителю судом назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает велосипедистам, что они являются участниками дорожного движения и должны знать и соблюдать правила дорожного движения.