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Верховный суд Карелии назначил дату рассмотрения апелляций по делу Дмитриева

Новости. Общество
16:42, 01 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева рассмотрят в Верховном суде республики 16 сентября.

Как сообщил "Столице на Онего" представитель потерпевшей приемной дочери адвокат Игорь Перов, 16 сентября в 10.00 в Верховном суде Карелии состоится заседание, на котором рассмотрят апелляционные жалобы и представление на решение Петрозаводского городского суда, приговорившего исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Напомним, что судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Как стало известно, этот приговор горсуда Петрозаводска не удовлетворил ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовало полностью оправдать подсудимого. Сам исследователь сталинских репрессий свою вину не признал, а уголовное дело связал с преследованиями за Сандармох – место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Адвокат Виктор Ануфриев, защищавший в суде Юрия Дмитриева, подал апелляционную жалобу, где попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Представитель потерпевшей приемной дочери Игорь Перов считает, что суд, признав Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его подзащитной, вынес слишком мягкий приговор в части наказания – всего 3,5 лет лишения свободы по тяжкой статье. Кроме этого, по мнению адвоката, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда. В чем суть требований, ведомство не стало афишировать.

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