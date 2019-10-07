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Новости. Общество
16:31, 07 Октября 2019

Верховный суд Карелии оставил обвиняемого во взяточничестве бизнесмена Чичина под домашним арестом

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Сегодня в Верховном суде Карелии рассмотрели жалобу адвоката Михаила Шогина в интересах Игоря Чичина о продлении срока домашнего ареста.

В июле судья Петрозаводского городского суда Антон Левкин заменил обвиняемому во взяточничестве петербургскому бизнесмену, руководителю ООО "Ремстройкомплект" Игорю Чичину содержание под стражей в СИЗО на домашний арест до 12 сентября, а после продлил данную меру пресечения до 12 декабря.

"Находясь под домашний арестом мой подзащитный испытывает трудности с прохождением требуемого ему лечения, - сказал адвокат Чичина Михаил Шогин, - поэтому мы обратились с жалобой в Верховный суд, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде".

Верховный суд сегодня рассмотрел жалобу и оставил решение Петрозаводского городского о продлении срока домашнего ареста Игорю Чичину без изменения.

Ранее сообщалось, что местом отбывания домашнего ареста, по неофициальной информации, является дачный дом в Прионежском районе, недалеко от карельской столицы.

Принадлежит он семье сестры Игоря Чичина Галины Степановны – супруги теперь уже бывшего начальника петрозаводского ДРСУ Владимира Худоева.

Напомним, что карельский Следком обвинил Игоря Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере – около 12 миллионов рублей – в составе организованной группы.

По версии следствия, теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которых суд уже отправил в колонию и оштрафовал на большие суммы, вошли в организованную Игорем Чичиным преступную группу.

Cоучастники в 2015-2017 годах систематически брали взятки от дорожных коммерсантов за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Кроме того, Чичин, по версии следствия, давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы "Ремстройкомплекта" в конкурсных процедурах и последующее заключение компанией государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Общая, заранее обговоренная сумма взяток, которую, по данным следствия, собирались, но лишь частично успели получить Новокшонов, Никитин и Чичин, составляет почти 28 миллионов рублей.

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