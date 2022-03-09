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Верховный суд Карелии оставил в силе обвинительный приговор Юрию Дмитриеву

Новости. Общество
17:07, 15 Марта 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Апелляционные жалобы исследователя сталинских репрессий и его адвокатов на декабрьское решение Петрозаводского городского суда отклонены.

Верховный суд Карелии оставил 15 марта в силе обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, вынесенный в конце прошлого года Петрозаводским городским судом. Процесс проходил в закрытом режиме, однако, как только что сообщил «Столице на Онего» адвокат Дмитриева Роман Масалев, суд отклонил апелляционные жалобы на приговор как самого подсудимого, так и его защитников.  

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала 27 декабря Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери, совершении развратных действий и хранении оружия и назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По словам адвоката Романа Масалева, теперь этот приговор вступил в законную силу.

Как сообщала ранее «Столица на Онего», уголовное преследование известного исследователя сталинских репрессий началось более пяти лет назад, когда он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки обнаженной несовершеннолетней приемной дочери, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В декабре 2021 года судья Петрозаводского горсуда Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным по тем статьям, по которым он ранее был оправдан, увеличила срок наказания до 15 лет, и сейчас этот приговор вступил в законную силу.  

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