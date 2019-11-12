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Новости. Криминал
06:40, 12 Ноября 2019
фото: © Виталий Невар/ТАСС

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор в отношении четверых грабителей ювелирного магазина

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Участники дерзкого ограбления ювелирного магазина в Петрозаводске отправятся в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне 2019 года четверо подсудимых были признаны виновными в ограблении ювелирного магазина, совершенного 28 октября 2018 года в центре Петрозаводска.

Суд назначил двум участникам ограбления наказание в виде 6 лет лишения свободы, еще одному – 7 лет лишения свободы (всем – в исправительной колонии строгого режима). Лидер группировки, с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива, приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

Напомним, злоумышленники похитили более ста наименований ювелирных изделий на сумму более полутора миллионов рублей и скрылись с места преступления.

Через несколько недель трое из них были задержаны в Московской области в арендованной квартире, а четвертый задержан в аэропорту Шереметьево при попытке улететь домой.

 

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