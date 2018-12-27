Верховный суд Карелии пересмотрит решение об аресте экс-министра Дмитрия Матвийца

Президиум Верховного суда Карелии принял беспрецедентное решение вернуть жалобу адвокатов Дмитрия Матвийца в нижестоящую инстанцию.

Президиум Верховного суда Карелии 26 декабря рассмотрел кассационную жалобу адвокатов бывшего карельского министра Дмитрия Матвийца на решение апелляционной инстанции. Последняя, напомним, оставила в силе принятое в конце октября Петрозаводским городским судом решение о продлении срока ареста Матвийца до конца января 2019 года.

В результате президиум постановил, что жалобу на арест Матвийца должна повторно рассмотреть апелляционная инстанция Верховного суда в новом составе судейской коллегии, сообщают "Вести Карелии".

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