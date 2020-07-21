Верховный суд Карелии разрешил мэрии Петрозаводска сносить гаражи

Работа по сносу построек продолжится, и до конца лета будут убраны еще 30 объектов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Верховный суд Карелии признал законным порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска. Это отменяет ранее вынесенное решение Петрозаводского городского суда.

Напомним, в 2019 году ряд индивидуальных предпринимателей обратились в суд с административными исками об оспаривании нормативного правового акта, определяющего порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов. Вынесенное в пользу предпринимателей решение Петрозаводского горсуда фактически парализовало деятельность администрации по предотвращению самовольной установки гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других нестационарных объектов на территории города.

Решение вышестоящего суда вступило в силу 1 июня, в связи с чем деятельность по демонтажу возобновлена. Так, за первый месяц лета уже демонтировано 10 гаражей на ул. Советской, а также на территории Якорного парка в районе ул. Ригачина. В июле-августе планируется снести еще 30 самовольно (незаконно) установленных объектов.

Приоритетом в работе администрации в данном направлении остается демонтаж нестационарных объектов, которые расположены вблизи социально значимых учреждений - больниц, школ и детских садов. Особое внимание уделяется объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и угрожающим жизни и здоровью граждан, а также объектам, размещение которых препятствуют реализации программы по благоустройству города.