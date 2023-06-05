Верховный суд Карелии уменьшил срок экс-спикеру горсовета Петрозаводска Боднарчуку

В среду, 7 июня, Верховный суд Карелии частично изменил приговор первой инстанции экс-председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку.

Как пишет «МК в Карелии», в среду, 7 июня, коллегия судей при председательствующей Наталье Маненок, рассмотрев апелляции адвокатов осужденного – Михаила Ямчитского, Артема Черкасова и Игоря Кустова, изменила приговор, назначив осужденному не 15 лет лишения свободы, а 14,5. А также частично снят арест с имущества.

Участвовавший в заседании по видеосвязи осужденный Геннадий Боднарчук свою вину не признал. От последнего слова отказался, сказав лишь, что будет добиваться реабилитации.

Напомним, что приговор экс-спикеру Геннадию Боднарчуку был вынесен 29 декабря 2022 года, под елочку. Боднарчука суд признал виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, назначив штраф 100 миллионов рублей и запретив занимать должности в органах самоуправления сроком на 12 лет.

Также до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа сохранится арест, наложенный на имущество Боднарчука: 5 миллионов рублей и 1600 евро, а также земельные участки в Суоярвском районе.