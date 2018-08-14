Верховный суд отправил в колонию обвиняемого во взрыве газа на Пробной

Верховный суд Карелии во вторник подтвердил приговор первой инстанции, которая признала Сергея Парфенова виновным во взрыве газа в жилом доме на улице Пробной, и отправил его в колонию-поселение на два года.

Соответствующее решение 14 августа огласил судья Геннадий Савастьянов.

Напомним, трагедия произошла в доме №22 по улице Пробной 19 сентября 2015 года. В результате взрыва три человека погибли, более десятка пострадали. В случившемся следователи обвинили местного жителя Сергея Парфенова, который незадолго до трагедии выполнял работы по косметическому ремонту кухни в квартире, в которой впоследствии и произошел взрыв. По версии следствия, Парфенов демонтировал газовую плиту, а при обратном ее присоединении к общедомовому газопроводу не убедился в надежности газового шланга.

Петрозаводский городской суд в ноябре 2017 года пришел к выводу, что состава преступления в действиях Сергея Парфенова нет - мужчина был оправдан.

Однако Верховный суд Карелии отправил дело на новое рассмотрение. В результате уже в июне 2018 года Парфенов был признан городским судом виновным по ч. 3 ст.190 УК РФ. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

Не согласившись с приговором, Сергей Парфенов его обжаловал.

Выступая с последним словом во вторник в Верховном суде Карелии, Сергей Парфенов в очередной раз заявил, что не считает себя виновным в трагедии.

''После моего ухода (из квартиры, где делал ремонт), прошло 25 часов. Что происходило за это время в квартире, я не знаю, следствием не установлено'', - сказал он.

''Людей, конечно, жалко, погибших, пострадавших, тут уж ничего не попишешь. Как говорится, никто не застрахован. С другой стороны, мне, конечно, сожалеть не о чем, так как не по моей вине это произошло'', - добавил Сергей Парфенов.

Верховный суд с Парфеновым не согласился. Июньский приговор городского суда оставлен в силе.