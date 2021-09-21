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Верховный суд призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

Новости. Общество
20:30, 22 Сентября 2021
фото: © Рixabay/fantareis

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Верховный суд России призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности.

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности, следует из определения судебной коллегии по уголовным делам. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Защита дошла до ВС РФ с просьбой заменить срок на условный.

В жалобе адвокат указывал на сложное материальное положение осужденного — у него больные дети, престарелые родители на иждивении, жена не работает. Сам он был грузчиком и получал 8 тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.

На свою ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит, — административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.

Однако правоохранительные органы обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся, признал вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела. Это не спасло его от реального срока в колонии, с чем ВС РФ не согласился.

«Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением…, а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным», — сказано в определении.

ВС РФ в итоге заменил срок на условный.

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