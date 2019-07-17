Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Карелии, задушившему годовалую дочь

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор первой инстанции, приговорившей жителя Прионежского района к 18 годам колонии за убийство годовалой дочери, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 2019 года Верховный суд Карелии на основании вердикта коллегии присяжных заседателей и с учетом позиции гособвинителя приговорил подсудимого к 18 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Суд также удовлетворил гражданский иск матери ребенка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, житель Прионежского района с ноября 2017 года по февраль 2018 года не исполнял и ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности, проявляя жестокое обращение к своей годовалой дочери.

Он не осуществлял должный гигиенический уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства).

По версии следствия, на протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года отец в своей квартире употреблял алкогольные напитки. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил задушить ребенка.

После приговора Верховного суд Карелии, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы в вышестоящую инстанцию.

Верховный суд РФ в удовлетворении жалоб отказал, оставив без изменений решение суда.

Приговор вступил в законную силу.