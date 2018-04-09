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Новости. Общество
09:27, 09 Апреля 2018

Верховный суд РФ выявил нарушения при рассмотрении гражданского дела в Карелии

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Семь судей Верховного суда Карелии грубо нарушили нормы права при рассмотрении иска военного пенсионера Алексея Москаленко, к подаче которого привели грубые нарушения со стороны судьи горсуда Петрозаводска Оксаны Витухиной, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Москаленко с 2015 года добивается возмещения ущерба от незаконного списания 40 млн рублей с его счета в Сбербанке. Деньги были списаны на основании не вступившего в силу решения суда первой инстанции. Исполнительный лист выигравшим спор с пенсионером покупателям его бизнеса выдала до истечения срока подачи апелляционной жалобы судья Витухина.

Верховный суд Карелии, а ранее квалификационная коллегия судей региона и руководство Петрозаводского горсуда признали ее действия правомерными, при этом пенсионеру, выигравшему дело в апелляции, списанная сумма возвращена не была. Дело дважды доходило до ВС РФ, который отменял отказные решения судов Карелии и направлял иск господина Москаленко на новое рассмотрение. Принимая такое решение повторно в январе 2018 года, ВС РФ перечислил в частном определении имена причастных к нарушениям в ходе этой тяжбы восьми судей — от судьи первой инстанции Витухиной до члена президиума ВС Карелии Елены Переплесниной. Этот суд дело еще не пересмотрел.

"За длительный период рассмотрения элементарного гражданского дела с установленными обстоятельствами судебная система Карелии оказалась не в состоянии защитить гарантированные законом имущественные права гражданина",- заявил изданию адвокат пенсионера Александр Афанасьев.

По его мнению, к этому могли привести низкая квалификация судей, вызванная отсутствием публичного отбора кандидатов, и безответственность судей за грубые нарушения закона.

"ВС РФ архиредко выносит частные определения в адрес судей, но, видимо, у него лопнуло терпение при повторном рассмотрении нашей жалобы, ведь в 2016 году коллегия по гражданским делам ВС РФ уже указывала нижестоящей инстанции на ее ошибки",- отметил адвокат.

Глава Верхвоного суда Карелии Анатолий Наквас сообщить, какие меры были приняты в отношении судей, отказался.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-04-09 09:38:55
И это почему то не удивляет ( о карельском правосудии )
Гость
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