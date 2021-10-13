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Верховный суд России отказал Дмитриеву в рассмотрении его кассационной жалобы на приговор Верховного суда Карелии

Новости. Общество
10:32, 13 Октября 2021
фото: ©Столица на Онего

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Новые слушания по делу исследователя сталинских репрессий пройдут в Петрозаводске в конце октября.

Верховный суд России отказал известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву в рассмотрении его кассационной жалобы на прошлогоднее решение Верховного суда Карелии, который приговорил Дмитриева к 13 годам лишения свободы и снова направил его дело в Петрозаводский городской суд. Таким образом, «дело Дмитриева» остается в карельской столице, и новые слушания по нему пройдут в конце октября. Сам подсудимый находится под стражей в следственном изоляторе Петрозаводска.    

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. 

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России.

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-13 12:52:59
Он просто не в курсе. Яблочный райком закрыт, все ушли на молочный фронт. :)
Вася
2021-10-13 12:06:28
Можно было его отправить послом в Кабо-Верде
комба
2021-10-13 12:27:24
Вася, не оригинально, простоватый наш. :)
однозначно
2021-10-13 12:02:24
Интересно, какой индекс новогоднего оливье на строгом режиме ?
Русский
2021-10-13 11:50:28
Либеральная тусовка опять в бессильной злобе :)
Off
2021-10-13 12:08:29
Русский/ наташка . Да . Да ..
ЛДПР в ярости и думает сместить ВС . .. ))
А вы , портянки , что так возбудились ?
Koira
2021-10-13 11:29:46
Свободу Дмитриеву.
комба
2021-10-13 12:23:08
Koira, а тебе в Украину пора. Чего тут пригрелся в стране другого менталитета? :)
Бабенка
2021-10-13 11:56:23
Koira, это фиаско, братан :)
Саныч
2021-10-13 11:14:27
Снова два петуха раскукарекались.
Juniper59
2021-10-13 12:05:36
Саныч, не два, а один. Но с растроением... то бишь с расстройством.
Саныч
2021-10-13 12:19:02
Juniper59, биполярочка, подозреваете?)
комба
2021-10-13 11:25:26
Саныч, а вы с насмешницей кто? Защитники педофила. Приличное слово не подобрать. :)
Саныч
2021-10-13 11:28:58
комба, тумба-юмба. Не зря вас ерундуков банят постоянно. Полтора чмошника, которым заняться нечем.
Русский
2021-10-13 11:10:16
Надоел этот уголовник. Пусть отправляется на строгий режим, а то загостился в сизо.
NEZITIC
2021-10-13 10:59:23
шах и мат яблочникам и агрекалчанутым
комба
2021-10-13 10:47:05
Получил по делам своим ночной фотограф. Справедливо.
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