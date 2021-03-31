Верховный суд России отказался отменить в стране масочный режим

С коллективным иском к российским властям выступили почти полторы тысячи человек.

Верховный суд России отказал 1 апреля в удовлетворении коллективного иска об отмене масочного режима в стране, введенного в прошлом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщило РИА "Новости", истцами по этому делу выступили почти полторы тысячи человек, а ответчиком оказался Роспотребнадзор. В качестве независимой стороны в процессе участвовала Генпрокуратура РФ.

По словам представителя истцов Александра Саверского, защитные маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, например, астмой, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, как отметил юрист, маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.

В свою очередь представитель Роспотребнадзора заявила, что масочный режим введен в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Позицию ответчика поддержала и Генпрокуратура.

Примечательно, что многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание. Они отказались надеть маски, а в здание суда без них не пускают.