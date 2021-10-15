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Верховный суд России признал появление без маски в магазине серьезным нарушением

Новости. Общество
16:20, 15 Октября 2021
фото: © pixabay.com

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Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу гражданина, который настаивал на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением.

Как сообщает ТАСС, это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «О малозначительности преступления и освобождении от наказания», — говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в торговом помещении, на нарушителя был составлен административный протокол и выписан штраф. Нарушитель обжаловал это постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка.

ВС РФ пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.

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Комментарии

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nae
2021-10-15 16:38:53
Поздравляю! 300 тыс. узбеков и таджиков, которых выслали из страны за правонарушения амнистировали, что бы снова они могли въехать в Россию. Это, надо полагать, нормально. При трактовать отказ ношения маски как серьезное нарушение для своих граждан - это за гранью добра и зла. Вот уж точно поверишь, что Россия оккупированная страна.
Бабенка
2021-10-15 16:29:05
Штрафовать нещадно. Исправработы назначать. По другому не понимают
Гость
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