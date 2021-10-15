Верховный суд России признал появление без маски в магазине серьезным нарушением

Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу гражданина, который настаивал на том, что отказ от ношения маски в общественном месте является малозначительным нарушением.

Как сообщает ТАСС, это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «О малозначительности преступления и освобождении от наказания», — говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, сотрудник полиции задержал жителя Якутии без маски в торговом помещении, на нарушителя был составлен административный протокол и выписан штраф. Нарушитель обжаловал это постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка.

ВС РФ пришел к выводу о правомерности наложения штрафа и несостоятельности ссылки на малозначительность нарушения.