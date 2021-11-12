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Верховный суд России разъяснил, когда бывший муж может забрать пол зарплаты жены после развода

Новости. Общество
16:42, 12 Ноября 2021
фото: © shatterstock

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Зарплата жены, даже если работодатель начислил ее уже после развода, является общей собственностью супругов.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Суд рассмотрел жалобу мужчины, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Она выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку. К этому моменту супруги уже развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд на экс-жену.

«По мнению истца, он имеет право на получение ½ доли указанных выше денежных средств, поскольку они являются доходами от трудовой деятельности ответчика в период нахождения в браке с истцом», — сказано в определении.

Суд первой инстанции ему отказал так как спорные денежные средства были получены уже после прекращения брачных отношений. Это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции, но он дошел до Верховного суда РФ.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности… Между тем суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе», — решил Верховный суд РФ. Суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр.

 

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Комментарии

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кир
2021-11-12 17:01:23
Хорошо, что развелась. Не мужичонка и был. :)
Гость
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