Верховный суд России разъяснил, когда бывший муж может забрать пол зарплаты жены после развода

Зарплата жены, даже если работодатель начислил ее уже после развода, является общей собственностью супругов.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Суд рассмотрел жалобу мужчины, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Она выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку. К этому моменту супруги уже развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд на экс-жену.

«По мнению истца, он имеет право на получение ½ доли указанных выше денежных средств, поскольку они являются доходами от трудовой деятельности ответчика в период нахождения в браке с истцом», — сказано в определении.

Суд первой инстанции ему отказал так как спорные денежные средства были получены уже после прекращения брачных отношений. Это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции, но он дошел до Верховного суда РФ.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности… Между тем суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе», — решил Верховный суд РФ. Суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр.