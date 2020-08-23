Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников 1
23.08.2020 14:33
Одиночный пикет в поддержку народа Белоруссии прошел в Петрозаводске (ФОТО) 14
23.08.2020 15:57
Парфенчиков рассказал, на каких предприятиях Карелии требуются сотрудники 4
23.08.2020 14:51
Почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви
23.08.2020 16:22
Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где погибли два человека 1
Сегодня 09:42

Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Новости. Общество
11:55, 24 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Республиканский оперштаб призывает жителей и гостей Карелии строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, показатель темпов прироста количества инфицированных COVID-19 в Карелии за последнюю календарную неделю и две календарных недели составил 0.9%, что не превышает норму.

Тем не менее, в среднем в республике ежедневно регистрируется около 30 случаев коронавируса. На достаточно высоком уровне сохраняется очаговость – то есть передача инфекции как посредством внутрисемейных контактов, так и в коллективах.

Кроме того, возникают дополнительные риски. Как отметил председатель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, во-первых, жители республики начинают массово возвращаться из отпусков, в том числе с южных курортов страны. И уже сейчас среди них фиксируются случаи заражения коронавирусом.

Во-вторых, впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые будут циркулировать вместе с COVID-19. При этом особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов может стать микст-инфекция, когда человек одновременно заражается ОРВИ и/или гриппом и коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-24 12:10:37
А сейчас ни микст-инфекция, когда человек одновременно заражается ОРВИ и/или гриппом и коронавирусом или пневмонией ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
19.08.2020, 07:50
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
Первые пассажиры оценили долгожданный подарок к 100-летию республики – современный терминал, оборудованный по последнему слову техники, с пропускной способностью до 300 человек в час.
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 3
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»