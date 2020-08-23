Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику

Республиканский оперштаб призывает жителей и гостей Карелии строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, показатель темпов прироста количества инфицированных COVID-19 в Карелии за последнюю календарную неделю и две календарных недели составил 0.9%, что не превышает норму.



Тем не менее, в среднем в республике ежедневно регистрируется около 30 случаев коронавируса. На достаточно высоком уровне сохраняется очаговость – то есть передача инфекции как посредством внутрисемейных контактов, так и в коллективах.

Кроме того, возникают дополнительные риски. Как отметил председатель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, во-первых, жители республики начинают массово возвращаться из отпусков, в том числе с южных курортов страны. И уже сейчас среди них фиксируются случаи заражения коронавирусом.



Во-вторых, впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые будут циркулировать вместе с COVID-19. При этом особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов может стать микст-инфекция, когда человек одновременно заражается ОРВИ и/или гриппом и коронавирусом.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Карелии.