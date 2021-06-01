Версия сайта на китайском языке появится у музея ИЗО Карелии

Музей изобразительных искусств Карелии заказал разработку версии сайта на китайском языке для туристов, приезжающих в республику из Китая.

Об этом говорится в документации к аукциону для выбора компании, которая возьмется за выполнение заказа.

Согласно условиям контракта, китайская ветка должна полностью дублировать разделы сайта музея. Для этого будут разработаны специальные служебные программы с возможностью обновления. Разработка китайской версии обойдется музею в 162,6 тыс. рублей. Эта работа финансируется за счет средств международного гранта в рамках проекта «Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для китайских туристов». В презентации проекта, размещенной на сайте музея, говорится, что китайская версия станет информационной платформой о туристских услугах и продуктах музея для китайских путешественников. Кроме того, будет создан аккаунт музея в популярной китайской социальной сети. Подробнее о проекте читайте в интернет-газете «Вести Карелии».