Вертолеты санавиации 15 раз вылетали за больными в районы Карелии

С начала года 18 пациентов были экстренно эвакуированы в петрозаводские специализированные медицинские организации, сообщает Минздрав Карелии.

Вертолет вылетал в Пудож, Костомукшу, Сегежу, Кемь, в поселок Чупа Лоухского района, а также в Санкт-Петербург. Экстренная медицинская помощь потребовалась больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелой пневмонией, беременным женщинам и пациентам с травмами, в том числе с ожогами, уточнили в ведомстве.

По словам руководителя территориального центра медицины катастроф Олега Лукина, с 1 января в учреждения здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи 147 пациентов доставлены автомобильным транспортом, 9 человек получили экстренную консультативную медицинскую помощь, двое больных прооперированы петрозаводскими врачами в ЦРБ. Всего с начала года центром выполнено 174 заявки.

В Минздраве республики напомнили, что на санитарно-авиационной эвакуацию в рамках нацпроекта "Здравоохранение" республике из федерального бюджета на 2021 год выделено более 129 млн рублей. Госконтракт с 1 января заключен между Республиканской больницей им. В.А. Баранова и авиакомпанией "СКОЛ".

Ранее сообщалось, что на пути из Петрозаводска в Санкт-Петербург пациенты находятся на борту вертолета санавиации 1 час 30 минут, а дорога на автомобиле заняла бы более пяти часов.