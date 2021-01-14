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За две недели нового года санитарная авиация в Карелии спасла жизни 12 пациентов

Новости. Общество
17:40, 15 Января 2021
фото: © Минздрав Карелии
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В республике продолжается развитие системы оказания экстренной медицинской помощи с применением санитарной авиации, заявили в Минздраве Карелии.

На услугу по санитарно-авиационной эвакуации республике из федерального бюджета на 2021 год выделено более 129 млн рублей. Первый вылет санитарного вертолета в этом году был совершен 1 января в Пудож, откуда забрали женщину с инфарктом, чтобы доставить ее в региональный сосудистый центр. Перелет до Петрозаводска занял 40 минут.

Всего за две первые недели 2021 года вертолет санитарной авиации в Карелии совершил 10 вылетов, 12 пациентов были экстренно эвакуированы в различные специализированные медицинские организации. Так например, в Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи осуществлена санитарно-авиационная эвакуация из Костомукши пациента с сильными ожогами, нуждающегося в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Беременная женщина из Костомукши доставлена в Республиканский перинатальный центр. В поселке Чупа экстренная помощь потребовалась больному с тяжелой пневмонией.

По информации командира воздушного судна "Ми-8" Евгения Зюзина, на пути из Петрозаводска в Санкт-Петербург пациенты находятся на борту вертолета 1 час 30 минут, а дорога на автомобиле заняла бы более пяти часов. Все время нахождения пациентов на борту за их состоянием следят врачи и оказывают медицинскую помощь во время транспортировки. Вертолет "Ми-8" оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета.

Вертолет базируется в аэропорту "Пески", экипаж вместе с бригадой врачей Территориального центра медицины катастроф готов вылететь в любую точку Карелии.

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