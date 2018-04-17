Весенняя ярмарка от "Лотос Plaza": скоро открытие

Как подготовиться к лету и дачному сезону, где найти все самое необходимое, интересное и вкусное да еще и в одном месте? В ТРК "Лотос Plaza".

Команда "Лотос Plaza" откроет рядом с комплексом большую весеннюю ярмарку! Только с 25 по 29 апреля, на площадке у ТРК вы сможете выбрать все лучшее и быть готовым к открытию нового дачного сезона. К тому же, издавна на ярмарки приезжали не только купить товар, но и себя показать, и на других посмотреть. Сегодня это излюбленное время препровождение людей, которые ценят натуральные и качественные продукты.

На ярмарке вы сможете обзавестись всем, что нужно для счастья: разнообразные саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, семена овощей, цветов, луковичные, семенной картофель. Теперь вам не придется колесить по городу и собирать нужные для дачи товары по одному: на весенней ярмарке есть все! Для тех, кто ценит натуральность и экологичность, на ярмарку привезут продукцию животноводства, сухофрукты, мед, колбасные деликатесы, товары для садоводов, сельскохозяйственную продукцию, одежду для всей семьи и многое другое.

Вас ждет огромный выбор самых интересных товаров, созданных с душой. Именно на ярмарке вы найдете все: от натурально творога, который приготовил фермер до украшений ручной работы. Мастера сами расскажут вам о тонкостях и нюансах изделий. Это истинное счастье для тех, кто любит рассмотреть покупку, потрогать руками, попробовать на вкус – именно такими "живыми" моментами ярмарки нас и привлекают.

Приходите к ТРК "Лотос Plaza" с 25 по 29 апреля, проведите время с удовольствием.

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