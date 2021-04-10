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Ветер уронил столбы связи в селе на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:40, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик села Нюхча
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В селе Нюхча Беломорского района во время непогоды упали опоры линии связи.

Как сообщается в паблике села Нюхча, в минувшую субботу, 10 апреля, подул «легкий ветерок – и столбы пошли в пляс».

Из-за упавших опор нюхчане остались без  связи.

В паблике села авторы сообщения выражают беспокойство по поводу строительства моста, где опорные столбы не забетонированы.

«Все очень печально. Мост чуть ли не "брюхом" по дну реки положен», - возмущаются жители Нюхчи.

Напомним, в поморском селе Нюхча полгода не могут завершить возведение временного моста, на который выделены 34 миллиона рублей.

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Комментарии

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кир
2021-04-11 11:25:57
Видно, что столб закопали в первые годы советской власти.
наташка
2021-04-11 10:53:06
Привыкли на всем готовом и ноют постоянно
Гость
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