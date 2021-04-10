Ветер уронил столбы связи в селе на севере Карелии (ФОТО)

В селе Нюхча Беломорского района во время непогоды упали опоры линии связи.

Как сообщается в паблике села Нюхча, в минувшую субботу, 10 апреля, подул «легкий ветерок – и столбы пошли в пляс».

Из-за упавших опор нюхчане остались без связи.

В паблике села авторы сообщения выражают беспокойство по поводу строительства моста, где опорные столбы не забетонированы.

«Все очень печально. Мост чуть ли не "брюхом" по дну реки положен», - возмущаются жители Нюхчи.

Напомним, в поморском селе Нюхча полгода не могут завершить возведение временного моста, на который выделены 34 миллиона рублей.