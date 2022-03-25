Ветеран МВД Карелии отметила 100-летний юбилей

Министр внутренних дел Карелии поздравил с вековым юбилеем Анну Завьялову.

Как рассказали в МВД Карелии, в минувшее воскресенье, 27 марта Анна Ивановна Завьялова отметила 100-летний день рождения. Поздравить с юбилеем бывшего работника внутренних дел приехали представители руководства республиканского МВД, а также председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Карелии. Имениннице зачитали поздравление от министра внутренних дел по Республике Карелия генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева. Анне Ивановне пожелали крепкого здоровья и вручили памятные подарки и цветы. А руководитель ветеранской организации полковник полиции в отставке Владимир Ильин вручил пенсионерке медаль «30 лет ветеранскому движению МВД России».

Анна Ивановна родилась в деревне Колгостров в Пудожском районе и с ранних лет привыкла к труду. Вскоре после замужества началась война, потом эвакуация, затем возвращение в Карелию. Супруг Анны Завьяловой – Алексей Алексеевич - был сотрудником Госавтоинспекции Карелии, и сама она связала свою жизнь с милицией. Трудовая биография Анны Ивановны составляет 45 лет, большая часть из которых - работа в органах внутренних дел Карелии. В 1985 году она вышла на пенсию, но по сей день продолжает общение с ветеранами и сотрудниками карельской полиции.

Анна Ивановна с удовольствием встретила гостей и с неподдельным воодушевлением делилась воспоминаниями о своей работе.