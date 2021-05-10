Ветераны дома-интерната получили адресные подарки от Электрических сетей Петрозаводска

Руководство Петрозаводского дома-интерната для ветеранов поблагодарило АО «ОРЭС-Петрозаводск» в лице исполнительного директора Александра Болдырева за адресные подарки каждому из своих подопечных.

Так, в честь Дня Победы энергетики продолжили добрую традицию и поздравили всех пенсионеров, проживающих в учреждении. 9 мая ветеранам вручили красивые кружки, поздравительные открытки и чай со сладостями.



Петрозаводский дом-интернат для ветеранов

Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность всем тем, кто принес мир на нашу землю и сохранил для нас свободу! Наши подарки ветеранам - это способ сказать ещё раз «спасибо» этим героическим людям, которые не только справились с фашизмом, но и подняли страну после разрушений, - отметил Александр Болдырев. - И от лица нашего коллектива могу сказать, что мы только рады оказать содействие в этот замечательный день!



Петрозаводский дом-интернат для ветеранов

Великий праздник торжественно отметили в Петрозаводске. По всей республике прошли патриотические массовые мероприятия, звучали военные песни, люди выходили на митинги, собирались концерты. Однако, кроме этого, очень важно в этот день - еще раз вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов и сердечно поздравить ветеранов, отдавших долг Родине в годы Великой Отечественной войны.