Ветераны Прионежья "полетали" на симуляторе боевого штурмовика

В гарнизонном поселении в Бесовце состоялся выездной пленум совета ветеранов Прионежского района под председательством Сергей Котова.

Участники выездного заседания совершили ознакомительную экскурсию в гарнизон Бесовец, которую провел для них председатель местного совета ветеранов Вячеслав Саврухин. Состоялась экскурсия в комнату боевой славы 159 авиационного истребительного гвардейского полка. Гости познакомились с тренажером – полным аналогом кабины истребителя СУ-27, побывали на взлетной полосе и технико-эксплуатационной части полка.

В работе пленума приняли участие глава Прионежского района Вадим Сухарев, руководитель межрайонного отделения Пенсионного фонда Алексей Поташев, глава гарнизонного сельского поселения Сергей Соколов.

Пленум, в состав которого входят руководители первичных ветеранских организаций сельских поселений района, заслушал информацию председателя совета ветеранов о состоявшейся в ПетрГУ научно-практической конференции к 100-летию Красной армии "Непобедимая и легендарная".

О новых инициативах в работе Пенсионного фонда РФ, о совершенствовании пенсионного законодательства и взаимодействии с ветеранскими организациями рассказал руководитель межрайонного отделения Алексей Поташев. Он ответил на вопросы ветеранов.

Был рассмотрен вопрос о самой значимой дате в российском историческом календаре 2018 года – подготовке к выборам президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Вадим Сухарев отметил, что ветеранская организация муниципального образования работает активно, участвует во всех социально-общественных акциях. В районе проведена полная паспортизация воинских захоронений, ежегодно проводится благоустройство братских и одиночных захоронений. Глава района оценил важность постоянного внимания к проживающим в сельских поселениях ветеранам Великой Отечественной войны.

"Особое внимание нужно уделить патриотическому воспитанию молодежи. Музеи или памятные уголки, посвященные героям и событиям военных лет, действуют практически всех школах района", - сообщил Сухарев. Он поручил активизировать работу по подготовке ко Дню Победы, чтобы встретить всенародный праздник достойно и на высоком уровне.