Ветераны труда Карелии вышли на одиночные пикеты против индексации выплат в 21 рубль (ФОТО)

Рассмотрение республиканским парламентом законопроекта об индексации ежемесячных денежных выплат вызвал протесты в Петрозаводске.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты Заксобрания от "Единой России" предложили увеличить ветеранские выплаты в 2020 году на 21 рубль.

"21 рубль - ваша красная цена!", "21 рубль – это позор, а не индексация!", "Позор подачке правительства!" и "21 рубль – это два рулона туалетной бумаги!", - с такими плакатами около полутора десятка пенсионеров вышли утром 20 февраля на улицы Петрозаводска. Протестная акция, приуроченная к очередному заседанию парламента Карелии, где рассматривался скандальный законопроект "о 21 рубле", прошла при поддержке республиканского отделения КПРФ.



© Столица на Онего

Как заявил журналистам ветеран погранвойск, подполковник ФСБ в отставке Сергей Андруневич, участники акции требуют принять адекватный закон об индексации ветеранских выплат. На плакате, с которым Андруневич вышел на пикет, оказались изображены два рулона туалетной бумаги. Именно их ветеран принес на прошлую сессию Законодательного собрания Карелии и вручил его председателю Элиссану Шандаловичу.



© Столица на Онего

Напомним, скандальный законопроект "о 21 рубле" был подготовлен республиканскими властями во исполнение решения Конституционного суда Карелии, который в ноябре 2019 года признал незаконным отсутствие индексации ежемесячных выплат льготникам. Последний раз эти выплаты были увеличены в республике более 11 лет назад, и сейчас ветераны труда Карелии получают в качестве компенсации своих прежних льгот всего 700 рублей.



© Столица на Онего

Выступая в Законодательном собрании Карелии, министр социальной защиты республики Ольга Соколова объяснила размер индексации ветеранских выплат в 21 рубль прогнозируемым уровнем инфляции на 2020 год.

"Федеральным бюджетом на 2020 год установлен уровень инфляции 3 процента, сумма сегодняшняя ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан составляет 700 и 750 рублей, соответственно, применяя этот уровень инфляции, получаем эту цифру", – сказала Соколова.



© Столица на Онего

Несмотря на протесты пенсионеров, парламент Карелии принял "закон о 21 рубле" сразу в двух чтениях.