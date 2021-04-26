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Ветераны войны в Карелии получат «нулевые» квитанции за воду и электричество

Новости. Общество
17:28, 27 Апреля 2021
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Ветераны Великой Отечественной войны в Карелии в мае получат «нулевые» квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО «КРЦ», АО «ПКС – Водоканал» и за электроэнергию от ООО «Энергокомфорт. Карелия».

«РКС-Петрозаводск» в честь Дня Победы и в знак благодарности доставят ветеранам Великой Отечественной войны уже оплаченные счета за апрель.

Акция «Спасибо за победу» стала традиционной для всех регионов присутствия «РКС». В мае ветераны увидят на квитанциях пометку «оплачено».

Если по какой-то причине ветеран оплатит услуги водоснабжения, водоотведения или электроснабжения за апрель, то сумма, внесенная за коммунальные платежи, будет учтена в следующем месяце.

«Группа компаний „РКС-Петрозаводск“ поздравляет ветеранов с наступающим Днем Победы. Спасибо участникам Великой Отечественной войны за мирное небо над головой!», — говорится в сообщении компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-27 18:34:01
Чего мелочитесь? Давайте годовую. Их не так уже много.
Пратистун
2021-04-27 18:19:58
Стыдоба , в виде жалких подачек, а "дворцы и яхты себе"...?
Гость
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