«Ветки лезут на дорогу»: в Петрозаводске пожаловались на заросли, мешающие ходить по улице (ФОТО)

По словам прохожих, по улице Сорокская из-за дикой поросли сложно передвигаться пешеходам и автомобилям.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фотографии улицы Сорокская в карельской столице. На фото видно, что с одной стороны дороги бордюр зарос кустарником, ветви которого перегораживают часть дороги.

Автор фото пожаловался на бездействие властей. По его словам: «на неудовлетворительное содержание обочины дороги по улице Сорокская — на ликвидацию дикой поросли и очистке от старой листвы и грязи — было подано 4 заявки в 051, обращение в личной переписке к мэру города Любарскому и постоянно напоминается на официальной странице Администрации. С 16/10 работ по спилу дикой растительности и чистке от многолетней неубранной грязи и листвы нет».

Приведены две фотографии с разницей в 10 дней — по ним заметно, что ситуация не изменилась. Проблема усугубляется еще и тем, что по данной стороне улицы Сорокская отсутствует тротуар.

«Там бордюрного камня не видно даже из-под грязи. Ветки лезут на дорогу, мешая проходу, проезду, обзору» — объяснил ситуацию автор фото.

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