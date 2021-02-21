Въезд на площадь Кирова ограничат в связи с праздничными мероприятиями

Схема движения транспорта на площади Кирова в Петрозаводске изменится 23 февраля в связи с проведением выставки спасательной техники.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 23 февраля с 7.00 до 22.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы "Правды".

Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки спасательной техники.



Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в преддверии 23 февраля с площади Кирова ночью вывезли валы снега.