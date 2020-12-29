Въезд в Петрозаводск стал светлее из-за новых фонарей

В администрации столицы Карелии сообщают, что новые фонари зажглись на Пряжинском и Шуйском шоссе.

На Пряжинском шоссе зажгли новые фонари. Более 70 дополнительных опор уличного освещения появилось на протяжённой городской магистрали. Оцинкованные металлические конструкции со светодиодными фонарями смонтировало МУППЭС. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

Ранее около полусотни дополнительных опор наружного освещения установили на Шуйском шоссе. На участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе оборудование смонтировало ООО "Промсвет".

"Обе магистрали на въезде в город полностью соответствуют нормативному уровню освещения. Новые опоры призваны повысить безопасность водителей и пешеходов на протяжённых участках автодорог карельской столицы", - заявляют в мэрии

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города.