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Въезд в Петрозаводск стал светлее из-за новых фонарей

Новости. Общество
14:39, 30 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В администрации столицы Карелии сообщают, что новые фонари зажглись на Пряжинском и Шуйском шоссе.

На Пряжинском шоссе зажгли новые фонари. Более 70 дополнительных опор уличного освещения появилось на протяжённой городской магистрали. Оцинкованные металлические конструкции со светодиодными фонарями смонтировало МУППЭС. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

Ранее около полусотни дополнительных опор наружного освещения установили на Шуйском шоссе. На участке от Заводской улицы до Пряжинского шоссе оборудование смонтировало ООО "Промсвет". 

"Обе магистрали на въезде в город полностью соответствуют нормативному уровню освещения. Новые опоры призваны повысить безопасность водителей и пешеходов на протяжённых участках автодорог карельской столицы", - заявляют в мэрии

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-30 15:21:30
- Нормально, Григорий!
- Отлично, Константин!
театральный критик
2020-12-30 15:02:24
При ширшиной такого не было. Были только видеоотчеты по пятницам.
Гость
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