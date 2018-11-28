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Новости. Общество
13:49, 28 Ноября 2018
фото: "Вести Карелии"

"Везет нас этот лифт даже не вниз, а куда-то в "минус"

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Журналист рассказал, как в его доме поменяли лифт по программе "1000 подъездов".

Почему так? Только успеешь порадоваться чему-то хорошему – лифт поменяли, аварийное жилье расселили, экономику с колен подняли, и даже, вроде, автомобили стали делать неплохие, как тут же все это начинает сыпаться.

После того, как в моем подъезде поменяли лифт по программе "1000 подъездов", каждое утро я начинаю с занятной "игры". Называется "Угадай, на каком этаже ты живешь сегодня".

Захожу в лифт и смотрю на индикатор, где указан этаж, на котором я нахожусь. Ого! Сегодня на 21-м! А в нашем доме всего 9 этажей.

Но это только начало развлечения. Нажимаю кнопку для спуска на первый этаж…

Что происходит дальше, читайте здесь.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-11-28 14:50:36
точно-точно! я тоже замечать стал разруху...идешь, бывало, захотел в урну гадость какую выкинуть - промазал, а виноват - ЦАРЬ! набухался в хлам, утром голова бррр - виновата оппозиция! урожай на даче не уродился - тут уж Трамп, не иначе! ....хотя именно по лифтам хорошо бы доблестным правоохранителям приоткрыть глаза на фирму, цены лифтов и качество их установки "по программе", так гордо и с великим придыханием предложенные втюханные аборигенам фондом капремонта.
кир
2018-11-28 14:08:29
В цифровом веке, а впрочем как всегда, наши люди выпали из обоймы развития мировой цивилизации. Даже с этими лифтами. Если не способны на большее, то мусор убирать на улицах могут. Чтобы как-то скомпенсировать потери, принудительные неквалифицированные работы обязательны для всех слоев населения, включая журналистов, лифтеров и учОных.
однозначно
2018-11-28 14:02:49
Людишки из районов очень любят заселяться в нерезиновом Петрозаводске в высотные муравейники.
Гость
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