"Везет нас этот лифт даже не вниз, а куда-то в "минус"

Журналист рассказал, как в его доме поменяли лифт по программе "1000 подъездов".

Почему так? Только успеешь порадоваться чему-то хорошему – лифт поменяли, аварийное жилье расселили, экономику с колен подняли, и даже, вроде, автомобили стали делать неплохие, как тут же все это начинает сыпаться.

После того, как в моем подъезде поменяли лифт по программе "1000 подъездов", каждое утро я начинаю с занятной "игры". Называется "Угадай, на каком этаже ты живешь сегодня".

Захожу в лифт и смотрю на индикатор, где указан этаж, на котором я нахожусь. Ого! Сегодня на 21-м! А в нашем доме всего 9 этажей.

Но это только начало развлечения. Нажимаю кнопку для спуска на первый этаж…

Что происходит дальше, читайте здесь.