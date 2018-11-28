"Везет нас этот лифт даже не вниз, а куда-то в "минус"

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Журналист рассказал, как в его доме поменяли лифт по программе "1000 подъездов".
Почему так? Только успеешь порадоваться чему-то хорошему – лифт поменяли, аварийное жилье расселили, экономику с колен подняли, и даже, вроде, автомобили стали делать неплохие, как тут же все это начинает сыпаться.
После того, как в моем подъезде поменяли лифт по программе "1000 подъездов", каждое утро я начинаю с занятной "игры". Называется "Угадай, на каком этаже ты живешь сегодня".
Захожу в лифт и смотрю на индикатор, где указан этаж, на котором я нахожусь. Ого! Сегодня на 21-м! А в нашем доме всего 9 этажей.
Но это только начало развлечения. Нажимаю кнопку для спуска на первый этаж…
Что происходит дальше, читайте здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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