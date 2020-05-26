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Вежливый мошенник втянул жителя Карелии в долги

Новости. Криминал
14:42, 27 Мая 2020
фото: © fotolia.com
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В полицию поступило заявление от 43-летнего жителя Питкярантского района, сообщили в МВД Карелии.

Мошенник украл у него 180 тысяч рублей.

Утром мужчина собирался на работу, и его отвлек телефонный звонок. Вежливо представившись и назвав по имени жителя Питкяранты, "сотрудник безопасности банка" заявил, что счета мужчины в опасности. Заявитель забеспокоился и сообщил необходимые сведения.

Аферист оформил кредит на имя местного жителя, а также опустошил его кредитную карту.

Спустя час мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Проводится проверка.

Ранее житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником.

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Комментарии

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кир
2020-05-27 14:46:03
Им комфортно жить в своем семнадцатом веке.
Гость
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