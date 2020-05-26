Вежливый мошенник втянул жителя Карелии в долги

В полицию поступило заявление от 43-летнего жителя Питкярантского района, сообщили в МВД Карелии.

Мошенник украл у него 180 тысяч рублей.

Утром мужчина собирался на работу, и его отвлек телефонный звонок. Вежливо представившись и назвав по имени жителя Питкяранты, "сотрудник безопасности банка" заявил, что счета мужчины в опасности. Заявитель забеспокоился и сообщил необходимые сведения.

Аферист оформил кредит на имя местного жителя, а также опустошил его кредитную карту.

Спустя час мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Проводится проверка.

Ранее житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником.