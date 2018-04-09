Видели его? В Петрозаводске пропал подросток

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Полиция Петрозаводска разыскивает Ивана Д. 2003 года рождения.
Как сообщает МВД Карелии, 8 апреля около 11 часов мальчик ушел из дома по улице Тенистой и не вернулся.
"На вид: 15 лет, рост 175 см, нормального телосложения. Был одет: куртка синяя "Найк", голубые джинсы, белая футболка, кроссовки коричневые "Адидас", - сказано в сообщении МВД.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана, просят позвонить по телефонам: 8 (8142) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).
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