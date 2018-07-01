ВИДЕО: Анимационную короткометражку создали про Петра I к 315-летию Петрозаводска

Четырех минутный анимационный ролик про Петра I подготовили к юбилею столицы Карелии.

"Из-за холода жуткого народ на праздник не торопился, в 12 часов дня было очень малолюдно, а мы старались, готовились - такой пролог сказочный для вас придумали, как жаль.. Ну теперь уже размещаю это видео здесь, чтоб вы увидели", - говорится в паблике городского Дома культруры.

Художник и автор видео - известный фотохудожник и блогер Петр Ловыгин. Стихи сочинила Лариса Каприелова, текст читает - Дмитрий Каприелов.