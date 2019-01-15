ВИДЕО: Автобус с пассажирами вылетел в сугроб в Петрозаводске

На Кукковке пассажирский автобус применил торможение, не удержался на дороге и вылетел в сугроб.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 15 января в 9.00, автобус с пассажирами следовал по улице Лыжной. При подъезде к перекрестку ул.Лыжная – ул.Ломоносова – ул.Балтийская перед светофором, на котором загорелся запрещающий сигнал, водитель автобуса применил торможение.

В результате автобус не удержался на скользкой дороге, зацепил обочину и вылетел в сугроб.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал.