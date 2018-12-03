ВИДЕО: Автомобиль едва не сбил участников массовой драки в Петрозаводске

На перекрестке улиц Красноармейской и Горького автомобиль неожиданным маневром едва не врезался в толпу.

Как следует из информации камер наружного видеонаблюдения, инцидент произошел в воскресенье в 5.30. Несколько человек устроили потасовку на перекрестке. В это же время начал двигаться припаркованный автомобиль, водитель которого несколько раз направлял иномарку на толпу, а потом врезался в знак пешеходного перехода.