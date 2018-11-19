ВИДЕО: Автомобиль вылетел с дороги на газон после ДТП в Петрозаводске

Авария случилась на Комсомольском проспекте.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", 17 ноября в 19.34 два автомобиля столкнулись на Комсомольском проспекте в районе пересечения с улицей Ровио.

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Один из участников аварии совершал левый поворот с Комсомольского на Ровио. Второй автомобиль двигался по проспекту в прямом направлении.

"От столкновения автомобили разбросало в разные стороны. Один автомобиль выехал за пределы дорожного полотна на разделительный газон", - говорится в сообщении.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.