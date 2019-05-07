ВИДЕО: Автомобили вновь застревают в провале на мосту в Петрозаводске

Новости по теме
Водителей Петрозаводска предупреждают о возможных "пробках" в час пик на мосту на улице "Правды".
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором запечатлено, как автомобили с трудом преодолевают насыпь с ямами у моста на улице "Правды".
"Ночью, возможно, грейдером пройдут. К празднику. А пока ищите альтернативные пути с работы, в час пик будет "пробка", - написано в комментарии к видеоролику.
В мэрии Петрозаводска сообщили, что организация, по чьей вине произошла деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста, регулярно проводит подсыпку провала, а когда установятся теплые погоды, то обязательно восстановит асфальтовое покрытие.
По информации администрации, они держат все под контролем.
Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.
Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.
В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске были проведены очередные ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды".
А сегодня провал вновь появился.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии