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Новости. Общество
14:53, 07 Мая 2019

ВИДЕО: Автомобили вновь застревают в провале на мосту в Петрозаводске

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Водителей Петрозаводска предупреждают о возможных "пробках" в час пик на мосту на улице "Правды".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором запечатлено, как автомобили с трудом преодолевают насыпь с ямами у моста на улице "Правды".

"Ночью, возможно, грейдером пройдут. К празднику. А пока ищите альтернативные пути с работы, в час пик будет "пробка", - написано в комментарии к видеоролику.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что организация, по чьей вине произошла деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста, регулярно проводит подсыпку провала, а когда установятся теплые погоды, то обязательно восстановит асфальтовое покрытие.

По информации администрации, они держат все под контролем.

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске были проведены очередные ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды".

А сегодня провал вновь появился.

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Комментарии

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andruh
2019-05-07 15:36:13
Две недели было хорошей погоды,чего ждали,когда снег пойдёт...
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