ФОТО: На мосту на улице "Правды" начались ремонтные работы

В Петрозаводске начали заделывать провал перед мостом на улице "Правды".

В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске начались ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды".



vk.com/lena_try / Елена Трукшанина

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.



vk.com/lena_try / Елена Трукшанина

Мэрия взяла под контроль провал и пообещала его ликвидировать с наступлением тепла.