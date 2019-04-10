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Новости. Общество
09:17, 10 Апреля 2019
фото: vk.com/lena_try / Елена Трукшанина

ФОТО: На мосту на улице "Правды" начались ремонтные работы

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В Петрозаводске начали заделывать провал перед мостом на улице "Правды".

В ночь с 9 на 10 апреля в Петрозаводске начались ремонтные работы дорожного полотна перед мостом на улице "Правды".


vk.com/lena_try / Елена Трукшанина

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилась в провал, и автомобилисты снова ломали на этом участке свои машины.


vk.com/lena_try / Елена Трукшанина

Мэрия взяла под контроль провал и пообещала его ликвидировать с наступлением тепла.

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Комментарии

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Американец
2019-04-10 09:20:16
это хорошо! Делают, а не обещают
User
2019-04-10 10:15:33
Американец, укладывать асфальт в снег и дождь на холодную землю - нехорошо.
goo
2019-04-10 09:53:04
Американец, как похорошел Петрозаводск при Мирошник!
Гость
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