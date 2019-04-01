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Новости. Общество
13:27, 01 Апреля 2019
фото: читатель сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В мэрии Петрозаводска держат под контролем провал на дороге вблизи Советского моста

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Специалисты администрации Петрозаводска ведут постоянный мониторинг состояния дорожного полотна вблизи Советского моста, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация регулярно выполняет подсыпку гравия, выбиваемого автомобильными колесами.

Восстановление поврежденного участка дороги ведется за счет организаций, производивших работы по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, из-за которых произошла деформация асфальтобетонного покрытия.

"Сейчас ситуация усугубляется талыми водами, стекающими со стороны улицы Правды. Под воздействием воды и автомобильных колес гравий выбивается. Наши специалисты ведут постоянный мониторинг состояния поврежденного участка полотна, а подрядная организация осуществляла и будет осуществлять подсыпку и трамбовку гравия", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Асфальтобетонное покрытие на подъезде к Советскому мосту будет восстановлено с наступлением благоприятных погодных условий. Администрация города просит водителей соблюдать на этом участке установленный скоростной режим.

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре.

Провал ликвидировали с помощью гравия, сделав насыпь. Но через две недели после такого ремонта насыпь вновь превратилдась в провал, и автомобилисты снова ломают там свои машины.

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Комментарии

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User
2019-04-01 14:18:21
Какая прелесть - дорожные ямы измеряют на соответствие ГОСТ, а провалы держат под контролем. И что характерно, эти люди уверены в стабильности своей работы.
zanoza
2019-04-01 14:03:38
У нас в городе дорога считается не такой уж плохой, если получается выбраться из ямы без трактора :)

Oleg Potekhin
2019-04-01 13:38:36
Знаем их "control", лучше б мост держали.)
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