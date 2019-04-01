Трамплин у Советского моста в Петрозаводске вновь превратился в провал

Автомобилисты пожаловались, что вновь стали ломать машины в ямах у моста на улице "Правды".

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. До наступления температур, подходящих для укладки асфальта, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпали мелким щебнем. И вместо ямы образовался холм, который вынуждены были преодолевать автомобилисты.

Но трамплин продержался недолго, и через две недели вновь превратился в провал.

"Очень плохая работа, - написал водитель, повредивший автомобиль в яме на мосту, - я просто ехал прямо, ехал не быстро, но умудрился тюкнуться поддоном и поддон отлетел. Клиренс 140 мм".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автомобилист обратился к властям и города и дорожникам с просьбой наказать дорожников за некачественный ремонт.

"А в идеале вообще отремонтируйте все дороги города, чтобы я был доволен", - написал петрозаводчанин.