Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:37, 01 Апреля 2019
фото: vk.com/dtpptz

Трамплин у Советского моста в Петрозаводске вновь превратился в провал

Загрузка...

Автомобилисты пожаловались, что вновь стали ломать машины в ямах у моста на улице "Правды".

Напомним, мост Советский через реку Лососинка на улице "Правды" закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. До наступления температур, подходящих для укладки асфальта, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпали мелким щебнем. И вместо ямы образовался холм, который вынуждены были преодолевать автомобилисты.

Но трамплин продержался недолго, и через две недели вновь превратился в провал.

"Очень плохая работа, - написал водитель, повредивший автомобиль в яме на мосту, - я просто ехал прямо, ехал не быстро, но умудрился тюкнуться поддоном и поддон отлетел. Клиренс 140 мм".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автомобилист обратился к властям и города и дорожникам с просьбой наказать дорожников за некачественный ремонт.

"А в идеале вообще отремонтируйте все дороги города, чтобы я был доволен", - написал петрозаводчанин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-01 11:19:03
Фит Г, с замечанием ознакомился, но правильно надо так : Понаберут себе ипотечных квартир с пластиковыми окнами и пялятся в них. Потом жалуются, что ипотеку погасить не могут, берут в банках кредиты, чтобы за другие кредиты расплатиться. Трамп подлец, крым наш, толковый мальчик красавчег
User
2019-04-01 10:25:13
"А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!"(c)
sim22
2019-04-01 10:07:05
Советую автору, с клиренсом 140 мм, отправить в утиль эту "пузотерку" и купить нормальный УАЗик. Мы живем в России и этим все сказано!
однозначно
2019-04-01 10:00:03
К вопросу об автомобилистах. Вот смотрю в окно и удивляюсь : весь двор автохламом заставален. Вот нахрена вы, нищеброды ,эти кастрюли в кредит покупаете, если у вас даже на бензин денег нет ? Вы же не ездите на них.
Fit G
2019-04-01 10:59:37
однозначно, не нравится не смотри. Накопят кредитных хат с окнами на потом жалуются...
ни фига себе
2019-04-01 09:58:45
.... ну , ничего не умеют наши чиновники ....что за люди такие ?
бармалей
2019-04-01 09:49:49
ну этого следовало ожидать....

провал имени Мирошник-Мизинковой :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Аналитика

Сегодня 09:27
Политкухня
"Мы поставлены на грань выживания"
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Клиника у храма 1
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2019 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 6
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»