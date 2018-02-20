Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:15, 20 Февраля 2018

ВИДЕО: Белый Jaguar попал в ДТП в центре Петрозаводска

По теме

Клиентам банков придется сдавать биометрические данные
20.02.18 09:20
По всей Карелии 23 февраля и 8 марта будут ловить пьяных водителей
20.02.18 08:20
Жители России собрали деньги для лечения детей и сохранения оленей в Карелии
20.02.18 08:05
Все новости
Загрузка...

В столице Карелии не поделили дорогу Jaguar и Volkswagen.

Авария произошла 19 февраля в 21:51 на перекрестке пр Ленина – ул. Куйбшева.

По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал.

По теме

Клиентам банков придется сдавать биометрические данные
20.02.18 09:20
По всей Карелии 23 февраля и 8 марта будут ловить пьяных водителей
20.02.18 08:20
Жители России собрали деньги для лечения детей и сохранения оленей в Карелии
20.02.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

19.02.2018 15:02
Без политики
"Гиперборея" – новые открытия
Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая. Инициатором нового проекта стала администрация Петрозаводского городского округа, а генеральным спонсором – АО "Прионежская сетевая компания".
Я могу себя преодолеть!
16.02.2018 12:24
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 8
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

Карнавальное шествие на Масленицу в Петрозаводске
19.02.2018 10:17
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»