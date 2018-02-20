09:15, 20 Февраля 2018
ВИДЕО: Белый Jaguar попал в ДТП в центре Петрозаводска
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В столице Карелии не поделили дорогу Jaguar и Volkswagen.
Авария произошла 19 февраля в 21:51 на перекрестке пр Ленина – ул. Куйбшева.
По предварительным данным, в аварии никто из людей не пострадал.
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