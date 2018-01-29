ВИДЕО: Безграмотная Бузова выступила в "Икс, Икс, Икс Победы"

Телеведущая, закончившая Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, не знает, как читать римские цифры.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в очередной раз потрясла поклонников своей безграмотностью: оказывается, звезда "Дома-2" не знает, как читаются римские цифры, рассказывает "Комсомольская правда". Неосведомленность в этом вопросе она продемонстрировала, сняв короткое видео-обращение к почитателям своего таланта. В ролике, размещенном на YouTube, телеведущая при полном концертном макияже сидит на кровати в номере отеля.

- Мои хорошие, не теряйте меня, мне просто нужно немного поспать, потому что сегодня ночью не спала, - сообщила певица. – Вечером мы играем спектакль в Йошкар-Оле в ДК "Икс, Икс, Икс Победы". А я - в сон.

И с этими словами Бузова томно откидывается на постель, давая понять: Олю не будить.

Поклонники немедленно высмеяли звезду "Дома-2", просветив ее: "Икс, Икс, Икс Победы" на самом деле - йошкар-олинский Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы. И читается как "тридцатилетие Победы".

"В 32 года не знать, как читаются римские цифры – это ж какой надо быть безграмотной, - пишут интернет-пользователи в соцсетях. – Даже школьники младших классов умеют делать это!". Многие комментаторы также припомнили, что маркировка XXX – три икса – применяется в Интернете для материалов категории "только для взрослых", например, содержащих порнографический контент.

Поняв свою ошибку, Ольга через некоторое время удалила видео. Однако пользователи YouTube уже успели скачать ролик и распространить его по Сети.

Звезда "Дома-2" уже не впервые попадает в нелепую ситуацию из-за своей безграмотности. На шоу "Вечерний Ургант", например, телеведущая не смогла расшифровать аббревиатуру КНДР. В беседе с Иваном Ургантом на Первом канале Бузова принялась рассказывать о своем участии в программе "Бабий бунт" (из которой ее вскоре уволили – не в последнюю очередь из-за того, что Бузова недотягивала до интеллектуальной планки других ведущих передачи). Ольга призналась, что программа "Бабий бунт" стала для нее настоящим испытанием – ведь ей пришлось серьезно готовиться к эфирам.

- Я такой объем информации получила за это время, какой я в жизни не получала! – рассказала звезда соцсетей. - Я реально умной стану. Я даже не знаю, какой мужчина должен быть рядом со мной. Потому что сейчас я просто красивая, знаменитая, популярная, талантливая, добрая, ласковая, нежная. А теперь… я даже знаю президента КНДР, как его зовут. Про ракеты знаю.

- То есть до того, как ты пришла на программу "Бабий бунт", ты этого не знала? – уточнил Ургант. - Как КНДР расшифровывается, ты знаешь?

- Китайская народно-демократическая республика, - гордо объявила Бузова, вызвав истерику в зрительном зале.

- Олечка, прости, но Корейская, - поправил Иван телеведущую, которая в это время продолжала рассказывать о своих талантах.

- Я же должна соответствовать своему образу, - попыталась отшутиться Бузова.

При всей очевидной безграмотности Ольги назвать ее необразованной нельзя - родную гимназию Приморского района Санкт-Петербурга Бузова закончила с серебряной медалью. Как свидетельствуют факты биографии звезды "Дома-2", родители еще в детстве разглядели в ней вундеркинда и отдали Ольгу в школу уже в пять лет.

По окончании гимназии Бузова поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет географии и закончила его с красным дипломом. Интернет-пользователи в соцсетях предполагают, что Ольга, видимо, прогуливала занятия, а диплом просто купила или получила "за красивые глаза". Тем более, что к тому времени она уже активно снималась в "Доме-2", безвыездно жила на телестройке, и у нее совершенно не было времени на занятия в вузе. Для участия в "Доме-2" ей пришлось взять академический отпуск, и обладательницей диплома Ольга стала только в 24 года, уже в статусе телезвезды.