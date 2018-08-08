ВИДЕО: УАЗ сбил 83-летнюю бабушку в центре Петрозаводска

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Куйбышева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 8 августа в 11.10, на пересечении ул.Куйбышева-ул.Титова водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП бабушка получила травмы и была госпитализирована.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".